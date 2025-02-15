Özel, İmamoğlu ve Yavaş zirvesinde iddialı sözler: Ben Kemal Bey değilim...

Kulislere yansıyan haberlere göre Ankara’daki üçlü zirvede Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’na “50+1 alacaksan, adaylığına itirazım yok” dedi. İmamoğlu ise “Ben Kemal Bey değilim, seçilemeyeceğimi hissedersem çekilirim” cevabını verdi.

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Ön seçime karşı çıkan ve aday tartışmasının henüz erken olduğunu savunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı görüşmede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “50+1 alacaksan adaylığına itirazım yok” dediği öğrenildi. İmamoğlu’nun “Ben Kemal Bey değilim. Seçilemeyeceğimi hissedersem çekilirim” yanıtını verdiği belirtildi. Toplantı sonrasında ise Yavaş’ın yakın çevresine “Adaylık iddiam sürüyor” görüşünü aktardığı iddia edildi.

Yavaş’a yakın isimler, bu görüşün toplantıda da açıkça konuşulduğunu öne sürerken, bu senaryoya göre İmamoğlu ön seçimde aday olarak belirlenecek, Yavaş partiden ayrılmadan ve bir karşıtlığa yol açmadan anketleri takip edecek, iddiasının sürdüğünü görmesi durumunda aday olacak.

Özel ardından da İmamoğlu, toplantıda Yavaş’ın herhangi bir şekilde aday olacağı yönünde bir ifadesinin bulunmadığını söyledi. İmamoğlu bu yöndeki soruya “Hayır, hiç öyle bir şey telaffuz edilmedi” yanıtını verdi. “CHP’den tek bir aday göreceğiz değil mi?” sorusuna ise “Tabii tabii. Her koşulda CHP’nin adayı, kimliği nettir” diye yanıtladı. Buna karşılık Yavaş cephesinden, adaylık iddiasının sürdüğü açıklamasının net biçimde yapıldığı yönünde bilgiler geliyor.

YAVAŞ AYNI TABLO DEVAM EDERSE HALKIN ADAYLIK ISRARINA KAYITSIZ KALAMAYACAK

Yavaş’ın toplantıda ön seçime katılmayacağını ancak sonucuna saygılı olacağını söylediği de kulislere yansıdı. İddiaya göre Özel, bu nedenle toplantıdan rahatlamış biçimde ayrıldı. Buna karşılık Yavaş en yüksek oyu kendisinin alabileceğini gösteren anketleri gösterip, ‘Bu tablo sürerse halkın adaylık ısrarına kayıtsız kalamam’ dedi.

KAYNAK: OKSİJEN