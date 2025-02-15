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Trump'tan İsrail'e ultimatom: Verdiğim süre doluyor!

Trump'tan İsrail'e ultimatom: Verdiğim süre doluyor!

Gazze'deki esir takasının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Trump İsrail'in bugün, tüm rehinelerin serbest bırakılması ı̇çı̇n verilen süre konusunda ne yapacağına karar vermesı̇ gerektiğini söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump Gazze'de bugün Hamas tarafından serbest bırakılan esirlerden birinin Amerikan vatandaşı olduğunu söyledi.

Truth Social sosyal paylaşım sitesinde açıklama yapan Trump, bunun geçen hafta hiçbir rehineyi serbest bırakmayacakları yönündeki açıklamalarından farklı olduğunu söyledi

SÜRE DOLUYOR

Trump, İsrail'de bugün üç rehine serbest bırakıldı. Tümünün bırakılması için verdiğim süre bugün saat 12:00'de doluyor. İsrail bu konuda ne yapacağına karar vermeli" ifadelerini kullandı.

ABD’nin İsrail’in alacağı kararı destekleyeceğini sözlerine ekledi.

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