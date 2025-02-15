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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden itfaiye eri için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden itfaiye eri için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın söndürme çalışmaları sırasında 3. kattan yere düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren itfaiye eri için taziye mesajı yayınlayarak, Sayın'ın ailesine başsağlığı diledi.

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İstanbul Esenler Tuna Mahallesi 660. Sokak'ta, 3 katlı binanın çatı katında yaşanan acı olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken itfaiye eri Furkan Sayın, 3. kattan yere düşerek ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Sayın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İSTANBUL İTFAİYESİ'NDEN PAYLAŞIM

İstanbul İtfaiyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Bağcılar İtfaiye Grubumuzda görev yapan, personelimiz Furkan Sayın yangına müdahale sırasında ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve itfaiye teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler'de yangına müdahale sırasında yüksekten düşerek şehit olan itfaiye eri Furkan Sayın'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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