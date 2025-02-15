BIST 9.878
DOLAR 36,22
EURO 38,00
ALTIN 3.360,84
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da pitbull polise saldırdı

İstanbul'da pitbull polise saldırdı

İstanbul Bayrampaşa'da ağızlıksız gezdirilen pitbul cinsi köpek, polise saldırdı.

Abone ol

Bayrampaşa'da bir polis memuru, tartıştığı kişinin pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğradı, tasmasız gezdirilen köpeğin sahibi tutuklandı.

Vatan Mahallesi Kanaat Sokak’ta 12 Şubat akşamı evine giden polis memuru E.A. ile Mehmet Emin G. (33) ve Alperen K. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpek dehşet saçtı
Mehmet Emin G'ye ait olan ve tasmasız gezdirilen pitbull cinsi köpek, tartışma sırasında polis memuruna saldırdı.

Olayla ilgili ''yaralama'', ''tehdit'', ''hakaret'' ve ''görevli memura mukavemet'' suçlarından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler Mehmet Emin G. ile Alperen K'yi yakaladı.

Yapılan kontrolde, Mehmet Emin G'nin 42, Alperen K'nin ise 8 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Köpeğe el konulurken, 152 bin 346 lira para cezası uygulanan sahibi Mehmet Emin G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Abbas'tan Trump'a Gazze tepkisi: Hayal görüyorlar!
Abbas'tan Trump'a Gazze tepkisi: Hayal görüyorlar!
Ege Denizi'nde şiddetli deprem! Hareketlilik devam ediyor
Ege Denizi'nde şiddetli deprem! Hareketlilik devam ediyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği
Beşiktaş - Trabzonspor Maçı (CANLI YAYIN)
Beşiktaş - Trabzonspor Maçı (CANLI YAYIN)
Trump'tan İsrail'e ultimatom: Verdiğim süre doluyor!
Trump'tan İsrail'e ultimatom: Verdiğim süre doluyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden itfaiye eri için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden itfaiye eri için taziye mesajı
Başakşehir sahasında Bodrum FK'ya mağlup oldu
Başakşehir sahasında Bodrum FK'ya mağlup oldu
Lütfü Savaş CHP'nin 'şaibeli' kurultayı için dava açtı
Lütfü Savaş CHP'nin 'şaibeli' kurultayı için dava açtı
Özel, İmamoğlu ve Yavaş zirvesinde iddialı sözler: Ben Kemal Bey değilim...
Özel, İmamoğlu ve Yavaş zirvesinde iddialı sözler: Ben Kemal Bey değilim...
Giresun'da feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Giresun'da feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Kahtalı Mıçe" için başsağlığı mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Kahtalı Mıçe" için başsağlığı mesajı
Trump'ın Gazze'ye yönelik sözleri, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi
Trump'ın Gazze'ye yönelik sözleri, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi