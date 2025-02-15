Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında birçok ülkenin Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Hakan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nın (MSC 2025) ikinci gününde yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD’li mevkidaşı Rubio ilk yüz yüze görüşmede Suriye’deki durum, Gazze’deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya savaşındaki konuları değerlendirdi.

SUDAN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf El Şerif ile bir araya geldi.

BOSNA HERSEK VE AZERBAYCAN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Konakovic ve Bayramov ile 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında görüştü.

Fidan ve Konakovic görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Bosna Hersek'teki gelişmeler ve Balkanlar'daki durumu ele aldı.

BULGARİSTAN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), 61. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev (solda) ile bir araya geldi.

ÜRDÜN VE KOSOVA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile ayrı ayrı görüştü.

Bakan Fidan, Safedi ile görüşmesinde, Filistin'deki durum ve Gazze'nin yeniden inşasıyla ilgili hazırlıklar ele alındı.

Fidan, Kurti ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve Balkanlar'daki son gelişmeler değerlendirildi.

FİDAN AB'DEN SOMUT ADIMLAR ATILMASINI İSTEDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos ile bir araya geldi.

Bakan Fidan görüşmede, AB'ye üyeliğin liyakat temelli olması ve Türkiye'nin adaylığının kimlik tartışmalarına kurban edilmemesi gerektiğini belirtti.

Fidan, Türkiye-AB ilişkilerinin somut adımlar içeren bir gündem çerçevesinde ilerletilmesinin önemine değinerek, Türkiye'nin üyesi olduğu AB'nin bölgede daha etkin bir güç olabileceğini ifade etti.

Bakan Hakan Fidan, Konferansın ilk gününde de yoğun bir diplomasi trafiği yürütmüştü. Fidan, başta ABD ve Almanya olmak üzere pek çok ülkenin Dışişleri Bakanıyla bir araya gelmişti.

ALMANYA

Fidan'ın Baerbock ile gerçekleştirdiği görüşmede ise Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmeler ve Suriye'deki güvenlik durumu değerlendirildi, transatlantik ilişkilerindeki son durum ele alındı.

FRANSA

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan ve Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile de bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye'deki durum değerlendirildi ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

Mevkidaşına, Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini belirten Fidan, Türkiye'nin PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı en güçlü şekilde mücadele etmeyi sürdüreceğini belirtti.

FRANSA'YA AB ÇAĞRISI

Bakan Fidan, Türkiye-AB ilişkilerinin kimlik tartışmaları bağlamında ele alınmaması gerektiğini, karşılıklı çıkarlar ve liyakat temelinde değerlendirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Görüşmede ayrıca Ukrayna-Rusya savaşında barışın tesis edilmesine yönelik çabalar da değerlendirildi.

AVUSTURYA VE ROMANYA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ile ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan, mevkidaşları Schallenberg ve Hurezeanu ile 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında bir araya geldi.

Fidan, Schallenberg ile ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

Fidan, Hurezeanu ile görüşmesinde Karadeniz'in güvenliği başta olmak üzere bölgesel konuları görüştü.

FİNLANDİYA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile görüştü.

Görüşmede, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili konular ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik gündeme getirilen planlar değerlendirildi. Görüşmede ayrıca Suriye konusu da gündeme geldi.

Bakan Fidan, konferans marjında öğle saatlerinde İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya gelirken, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'yle de telefonda görüşmüştü.