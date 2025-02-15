Ankara ve İstanbul'a kar yeniden geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahminlerine göre yeni haftada hava sıcaklığı düşecek, Ankara ve İstanbul'a kar yeniden gelecek. İşte detaylar...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık son tahminlerine göre, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Salı günü kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

Hafta ortasında, neredeyse tüm yurtta kar yağışı etkili olacak. Türkiye, Karadeniz'den gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Salı gününden itibaren hava soğuyacak, sıcaklık 6 ila 10 derece düşecek.

İç Anadolu'nun doğusundan başlayarak doğu kesimlerde kar yağışı etkisini gösterecek.

Orta ve Doğu Karadeniz sahil kesiminde Çarşamba gününden itibaren kar yağışı görülecek.

Meteoroloji uzmanları, buz ve don olayına dikkat edilmesi konusunda uyarıyor.

Üç büyük ilde de yağış bekleniyor

İstanbul'da Çarşamba gününden itibaren kar etkili olacak.Ankara'da sıcaklık hissedilir derecede düşecek. Çarşamba günü hafif kar yağışı bekleniyor.

İzmir'de de sıcaklık düşecek, yağışlar yağmur şeklinde olacak.