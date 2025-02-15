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Trabzonspor maçı öncesi Mert Günok'a iki ödül birden

Trabzonspor maçı öncesi Mert Günok'a iki ödül birden

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Trabzonspor maçı öncesi iki ödül birden aldı.

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Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban ile siyah-beyazlıların efsane kaptanı Sanlı Sarıalioğlu, Futbol A Takımı'nın Dolmabahçe'de Trabzonspor’la oynadığı müsabaka öncesinde Beşiktaş formasını 100 kez giyen Mert Günok’a plaket ve çiçek takdim etti.

Daltaban ile Sarıalioğlu, tebrik ettikleri Günok’a başarılar diledi.

BİR ÖDÜLÜ DE TFF'DEN ALDI

Öte yandan, Beşiktaş'ın Athletic Bilbao'yu 4-1 yendiği maçın sonrasında taraftarın yanına gidip Bolu’da yaşanan yangın felaketi nedeniyle söylediği "Bugün yumruk yok, sadece alkış" sözleri nedeniyle TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ödüle layık görülen Mert Günok, ödülünü TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Yazıcı’nın elinden aldı.

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