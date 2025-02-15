Ole Gunnar Solskjaer: Beşiktaş hakkıyla kazanır

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Trabzonspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından siyah-beyazlı takımın hakkıyla kazanmayı seven bir kulüp olduğunu söyledi.

Abone ol

Süper Lig’in 24’üncü haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 53'üncü dakikada Rafa Silva ve 65’inci dakikada Batagov kendi kalesine attı.

Trabzonspor’un karşılaşmadaki tek golü ise 17’nci dakikada Simon Banza’dan geldi.

Müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, açıklamalarda bulundu.

"ADIM ADIM GİDECEĞİZ"

"Neleri değiştirdi, neleri değiştiriyor, ilk geldiği günden itibaren neleri görmüştü ve nokta atışı neler oldu?" sorusuna yanıt veren Solskjaer, şunları dedi:

Aslında bunu söylemek için erken. Süreç içerisindeyiz. Adım adım gideceğiz. Bugün mentalite çok iyiydi. İyi başladık ama kötü bir gol yedik. Hatalar normal ama reaksiyonumuz çok iyiydi. Fizik, taktik, enerji bugün gayet iyiydik. Genç oyuncularımızı maça sokmak da önemli. Daha genç oyuncuları sürekli kullanarak yeni bir anlamda enerji yakalayacağız.

"İKİ EŞİT TAKIMIN MÜCADELESİ OLDU"

Trabzonspor'un iyi bir takım olduğunu söyleyen Solskjaer, şu ifadeleri kullandı:

İki eşit takımın mücadelesi oldu. Bizim odaklanmamız gereken istikrarlı bir takım olmak. Bazı periyotlarda iyiyiz, bazı periyotlarda kötüyüz. Maç içerisinde istikrarlı olmalıyız. İstikrarı sağlamayı öğrenmeliyiz. Yeni oyuncularımız var. Daha da iyi olacak.

"BEŞİKTAŞ HAKKIYLA KAZANIR"

Beşiktaş'ın hakkıyla kazanmayı seven bir kulüp olduğunu söyleyen Norveçli çalıştırıcı, şu sözleri sarf etti:

Futbolculara, kulübün kültürünü aşılamaya çalışıyoruz. Beşiktaş, çalışan, hakkıyla, savaşarak kazanan bir camia. Bunu anlatmaya çalıştım. Hatalar her zaman olur. Rafa örneğini vermek lazım. Rakipten topu aldı ama sonra topu bir şekilde rakibe verdi ama bunda bir sıkıntı yok. Rafa, çalışkan bir oyuncu. Önemli olan her şeyini vermesi. Hata düzeltilir. Önemli olan takım oyunu. Takım bugün iyi savaştı.