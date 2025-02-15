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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş maçında Uğurcan Çakır'ın yaşadıklarına ilişkin, "Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırıyor ve alacağı kararların yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

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Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşma boyunca Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'a tepki gösterdi.

Uğurcan Çakır ve takım arkadaşlarına yabancı maddeler de atıldı.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yaşananlara ilişkin kulübün sosyal medya hesabı aracılığıyla bir açıklama paylaştı.

Ertuğrul Doğan'ın açıklaması şu şekilde:

Takımımızın kaptanı ve A Milli Takımımızın as kalecisi Uğurcan Çakır, bugün maç boyunca yakışıksız tepkilere maruz kalmıştır.

Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırıyor ve alacağı kararların yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz.

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