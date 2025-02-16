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Dehşet! Sokaktaki insanlara bıçakla saldırdı ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dehşet! Sokaktaki insanlara bıçakla saldırdı ölü ve yaralılar var

Avusturya'nın Villach kentinde, sokaktaki insanlara bıçakla saldırarak 1 kişiyi öldüren, 6 kişiyi yaralayan saldırgan gözaltına alındı.

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Polis Sözcüsü Rainer Dionisio, basına yaptığı açıklamada, yabancı uyruklu bir kişinin sokaktan geçenlere bıçakla saldırdığını söyledi.

Dionisio, saldırganın oturum hakkı olan ve bugüne kadar adli vakası bulunmayan bir Suriyeli olduğunu, olaydan hemen sonra gözaltına alındığını ifade etti.

Saldırıda 14 yaşında bir gencin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de çeşitli seviyelerde yaralandığını belirten Dionisio, saldırının neden yapıldığının henüz bilinmediğini dile getirdi.

Dionisio, olayın detaylı soruşturulduğunu kaydetti.

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