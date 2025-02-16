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Ali Koç'tan Ali Şansalan açıklaması! Baskı üzerine yollandı

Ali Koç'tan Ali Şansalan açıklaması! Baskı üzerine yollandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa maçına hakem Ali Şansalan'ın atanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Bu karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. 

Ekol TV'ye koşun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa maçına hakem Ali Şansalan'ın atanmasıyla ilgili, "Ali Şansalan için üç sene evvel görüşümüzü söylemiştik Trabzonspor maçından sonra. İnşallah o zamandan bu yana biraz ders almıştır ve hakemliğini ilerletmiştir. Bir maçta vereceklerdi, bu maça tesadüf etti. Ama keşke sosyal medya baskısı ile olmadığı intibası olmasaydı. Çok baskı yapıldı. Baskı üzerine yollandı. Biz çıkacağız maçımızı oynayacağız." dedi.

Ali Koç, "Bir endişeniz var mı?" sorusuna ise "Her zaman var. Bazı isimler var ki... Bizim maçlarımızda sıkıntı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ali Koç, Galatasaray derbisinde yabancı hakem isteklerini bir kez daha tekrarladı.

Üç buçuk yıl aradan sonra

Fenerbahçe'nin ligde Kasımpaşa ile oynayacağı maça hakem Ali Şansalan atandı. Şansalan, 17 Ekim 2021'deki Trabzonspor - Fenerbahçe maçından bu yana ilk kez Fenerbahçe'nin bir maçında görev yapacak.

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