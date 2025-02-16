İstanbul'a 10 cm kar geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Raporda çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a yakın zamanın en çok kar yağışının olacağı, yerde 10 santimetre yakın kar kalınlığının ulaşacağını belirterek tarih verdi. İşte detaylar...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Samsun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarında, önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın, genellikle güney yönlerden, Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İSTANBUL'A 10 CM KAR GELİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof.Dr. Orhan Şen şu ifadeleri kullandı: Pazartesi günü Marmara bölgesinde kuvvetli yağmur var. Sıcaklık 7-8 dereceye düşecek. Pazar 12 derece, Pazartesi de demek ki 4-5 derecelik bir düşüş olacak. Çarşamba günü biraz daha soğuyor hava ve karla karışık yağmur yapabilir. Çarşamba gününe dikkat ama Çarşamba günü çok kuvvetli bir kar yağışı yok.

Önümüzdeki hafta sonu kuvvetli bir kar yağışı geliyor İstanbul'a, ikinci kar yağışı için biraz daha fazla demiştik haftaya gelecek olan içinde geçen yağan kardan fazla olacağını söyleyebiliriz.

21'inde Cuma günü beklenen kar, Cumartesi veya Pazar'a da sarkabilir. Bugünlerde gelecek olan kar biraz fazla gözüküyor. Kuzey Doğu'dan gelen rüzgarlar Sibirya'nın üzerinden gelen yüksek basıncında olduğu, deniz etkisini de katarak, Marmara Bölgesini ve Batı Karadeniz bölgesinde kar yağışı yapar.

Geçen yağan kardan 2-3 santim daha fazla kar yağışı olabilir. 10 santimi görebilme ihtimalimiz var. Baktığımız zaman önümüzdeki hafta sonu sıcaklıklarda 4 dereceye kadar düşebiliyor.

Önümüzdeki hafta eğer değişmezse 21-22-23 Şubat tarihlerinde önümüzdeki hafta sonu İstanbul'a kar geliyor. Batı Karadeniz'e de geliyor. Ankara'ya da Pazar günü ve Pazartesi kar yağışı görülüyor ancak İstanbul'a Çarşamba karla karışık yağmur, hafta sonu da kar geliyor