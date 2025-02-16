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Bir anda yanmaya başladı! Korku dolu dakikalar!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bir anda yanmaya başladı! Korku dolu dakikalar!

İstanbul Eyüpsultan'da bir anda yanmaya başlayan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Cengiz Topel Caddesi üzerinde park halindeki 34 CPE 950 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Bulunduğu yerde yanarken, aniden hareket eden araç caddeden aşağı doğru gelerek aydınlatma direğine çarparak durdu.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

Tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi.

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