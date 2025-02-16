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HABER /  DÜNYA

Trump ve Musk medyanın kendilerini "ayırma" çabalarını tartıştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trump ve Musk medyanın kendilerini "ayırma" çabalarını tartıştı

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki milyarder Elon Musk, ortak röportajda medyanın "aralarında gerginlik yaratma" çabalarını tartıştı.

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FOX News kanalında 18 Şubat'ta yayımlanacak özel röportajın ön gösteriminde, medyanın kendisi ile Musk arasında gerginlik yaratma çabalarını eleştiren Trump, bu çabaların işe yaramadığını söyledi.

FOX News tarafından yayımlanan kısa videoda Trump, "Bunları hep görüyorum. Elon beni aradı, 'Biliyor musun bizi ayırmaya çalışıyorlar.' dedi. Ben de kesinlikle dedim." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, "Son dakika haberlerimiz var, Donald Trump başkanlığın kontrolünü Elon Musk'a devretti. Başkan Musk saat 08:00'de kabine toplantısına katılacak." sözleriyle Musk ve kendisi hakkında çıkan haberleri tiye aldı.

Başkan Trump, tarihte hiç kimsenin medyada kendisi kadar kötülenmediğini iddia etti.

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