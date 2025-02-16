Baba Vanga'nın korkutan kehaneti: Santorini'deki depremleri öngördü mü?

Baba Vanga, 2025 yılı için yaptığı çarpıcı kehanetleriyle bir kez daha ilgi odağı oldu. Yunan adası Santorini'de son dönemde yaşanan depremler, efsanevi kahin Baba Vanga'nın yaşanacakları çok önceden görüp görmediği konusunda tartışmalara yol açtı. Kahinin 2025 yılına ilişkin öngörüleri arasında özellikle doğal afetlerle ilgili olmak üzere çeşitli felaketlerin yaşanacağı yer alıyor. Peki, efsanevi kahin Baba Vanga Santorini'deki depremleri öngördü mü?

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Balkanların Nostradamusu olarak bilinen Baba Vanga'nın 2025 yılı ile ilgili kehanetleri bir kez daha ilgi odağı oldu.Baba Vanga, 1996 yılında hayatını kaybeden ve birçok kişi tarafından kahin olarak kabul edilen Bulgar bir kadındı.

SANTORİNİ DEPREMLERİNİ ÇOK ÖNCEDEN ÖNGÖRDÜ MÜ?

Santorini'de son dönemde yaşanan sismik hareketlilik, efsanevi kahin Baba Vanga'nın depremleri çok önceden görüp görmediği konusunda tartışmalara yol açtı.

Son haftalarda Yunan adası yakınlarında 16 bin 500'den fazla sarsıntı kaydedildi ve yanardağ patlaması korkusu devam ediyor.

Peki Baba Vanga son haftalarda gündemden düşmeyen felaketleri gerçekten öngörmüş müydü?

BABA VANGA'NIN 2025 KEHANETLERİ

Baba Vanga'nın 2025 yılına ilişkin öngörüleri arasında özellikle doğal afetlerle ilgili olmak üzere çeşitli felaketlerin yaşanacağı yer alıyor.

İddia edilen kehanetleri arasında; uyuyan bir yanardağların patlaması, Amerika’nın batı kıyısında yıkıcı depremler ve binlerce kişiyi yerinden edebilecek yıkıcı seller yer alıyor.

Santorini'den açıkça bahsetmese de, son sismik aktivite 2025'e yönelik doğal afetlere ilişkin daha geniş öngörüleriyle örtüşüyor.



ÖNGÖRÜ MÜ YORUM MU?

Baba Vanga'nın kehanetleri genellikle büyük dünya olaylarıyla ilişkilendirilse de, Santorini'de bir deprem veya volkanik patlamayı özel olarak tahmin ettiğine dair doğrulanabilir bir kayıt yoktur.

Bu olayı önceden gördüğü iddiası, 2025'teki doğal afetlerle ilgili genel tahminlerinin geniş bir yorumu gibi görünüyor.



SANTORİNİ YANARDAĞI PATLAYACAK MI?

Ege Denizi'nde volkanik bir ada olan Santorini, şubat ayının başından bu yana devam eden bir deprem dalgasıyla mücadele ediyor.

Atina Jeodinamik Enstitüsü'nden jeologlar, adanın iki ana aktif volkanik bölgesini yakından izliyor.

Bazı uzmanlar depremlerin tamamen tektonik olduğuna inanırken, diğerleri volkanik hareketlerin belirtilerine işaret ediyor.

Uyarı işaretlerine rağmen, uzmanlar yanardağda bir patlamanın yakın olup olmadığı konusunda ikiye bölünmüş durumda.