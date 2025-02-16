CHP kulislerinden sızdı! İmamoğlu için tanıdık formül

Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı seçilmesi durumunda CHP nasıl bir yol haritası izleyecek? CHP ön seçim tarihini belirledi, gözler İmamoğlu'nda. İmamoğlu'nun aday olduğu senaryoda Genel Başkan Özgür Özel ile ikilik görüntüsünün nasıl bir sonuç yaratacağı merak ediliyor. Buna ilişkin CHP'li kurmaylarca dile getirilen 'Kılıçdaroğlu-İnce' formülü dikkat çekti.

Abone ol

Son günlerde CHP'yle ilgili en çok merak edilen konulardan biri cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim. Tarih belli ancak Ekrem İmamoğlu dışında aday çıkıp çıkmayacağı henüz belirsiz. Zira adaylık için adı en çok geçen bir diğer isim Mansur Yavaş ön seçim yarışında yer almayacak. Vahap Seçer, Ümit Uysal gibi isimler konuşulsa da İmamoğlu olasılığı ağır basıyor. Peki CHP'nin İmamoğlu formülü ne? İşte Ankara kulislerinde ses getiren o senaryo...

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI YARIŞINDA TAKVİM BELİRLENDİ

2025'i 'seçim yılı' ilan edip erken seçim talebinin üzerine giden CHP 23 Mart'ta ön seçime gidiyor. Seçimde yarışacak adaylar 21 Şubat'ta belli olacak.

İŞTE İMAMOĞLU'NUN YOL HARİTASI: HIZLA BAŞLAYACAK

Ön seçimi kazanma ihtimaline ağırlık verilen Ekrem İmamoğlu'nun nasıl bir yol haritası izleyeceği kulislerde konuşulmaya başladı. Gazete Duvar'da aktarılanlara göre; İmamoğlu’nun aday ilan edilmesinin ardından yoğun bir çalışma içine gireceği, kısa sürede programını hazırlayıp, birlikte çalışacağı kadrolarla sahaya çıkacağı, kampanyasını hızla başlatacağı ifade ediliyor.

ÖZEL-İMAMOĞLU İKİLİĞİ NASIL KOORDİNE EDİLECEK?

Aday olması durumunda, İmamoğlu'nun çalışması ile partisinin adımları ve Genel Başkan Özgür Özel'in izleyeceği yaklaşımla oluşacak ikilik görüntüsünün uyumlu olması için formüller oluşturulmaya başladı.

İMAMOĞLU, CHP GENEL MERKEZİ'NDEN ÖNE ÇIKACAK

CHP kurmaylarına göre, CHP Genel Merkezi ile İmamoğlu arasında mutlaka koordinasyonu sağlayacak bir yapı oluşturulacak ancak bundan sonra öne çıkacak isim İmamoğlu olacak.

'MUHARREM İNCE-KEMAL KILIÇDAROĞLU' FORMÜLÜ

2018 seçimlerini örnek gösteren bazı parti kurmayları, “Genel başkanla cumhurbaşkanı adayı arasında ikilik olmaz. 2018 seçimlerinde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce olduğunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis seçimi odaklı daha sade bir çalışma yürütmüş, hatta hiç miting yapmamıştı. Ana kampanya cumhurbaşkanı adayı üzerinden yürümüştü. Burada da farklı olmaz. Özgür Bey daha çok partiyi büyütmek, ittifakları genişletmek için çeşitli temaslar içeren çalışmalar yapar” diyor.