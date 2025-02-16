Pompalı tüfekle hastane çalışanlarını tehdit eden kadına 10 yıl hapis cezası verildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde pompalı tüfekle hastaneye girerek sağlık çalışanlarını tehdit eden kadın 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasına 5 Ekim 2024'te elinde pompalı tüfekle girerek sağlık çalışanlarını tehdit eden ve polis ekiplerince gözaltına alınan Birgül G. (46) hakkındaki davada karar çıktı.

Kahramanmaraş 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlanan Birgül G'nin ifadesinde psikolojik sorunlarının olduğunu ve kimseye zarar vermek istemediğini söylediği öğrenildi.

Sanık, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırıldı.