Yunanistan'da "sismik" endişe: Eğitime dört hafta ara

Yunanistan, Ege Denizi'nde süren sismik hareketlilik nedeniyle dört adadaki okullarda eğitime bir hafta daha ara verdi.

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Yunanistan, Ege Denizi'nde son haftalarda artan sismik hareketlilik nedeniyle bölgedeki dört adada eğitime bir hafta daha ara verdi. Başbakan Kiryakos Miçotakis, Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında okulların kapalı kalmaya devam edeceğini duyurdu.

Yetkililer, bölgede depremlerin devam ettiğini ve öğrencilerin güvenliği için önlemleri sürdürme kararı aldıklarını belirtti. Olağanüstü hal ilan edilen bu adalarda, daha önce de iki hafta boyunca eğitim durdurulmuştu.

BAŞBAKAN MİÇOTAKİS: ÖNCELİĞİMİZ HALKIMIZIN GÜVENLİĞİSen

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ege Denizi'nde devam eden sismik hareketlilik nedeniyle dört adada eğitime bir hafta daha ara verildiğini açıkladı.

"Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında sismik hareketlilik devam ediyor. Halkımızın güvenliği önceliğimizdir. Bu nedenle okulların bir hafta daha kapalı kalmasına karar verdik."

Yetkililer, adaların bulunduğu bölgede sürekli deprem ölçümleri yapıldığını ve gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

SİSMİK HAREKETLİLİK TEDİRGİNLİK YARATIYOR

Son haftalarda Ege Denizi'nde artan depremler, özellikle Yunanistan'ın volkanik hareketliliğin yoğun olduğu bölgelerinde endişeye neden oldu. Santorini ve çevresindeki adalar, tarih boyunca aktif volkanik alanlar olarak biliniyor.

Bölgede son iki haftada meydana gelen depremler:

Santorini ve çevresinde birçok orta şiddetli deprem kaydedildi.

Uzmanlar, hareketliliğin artış göstermesi durumunda daha büyük depremler yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Yetkililer, olası risklere karşı sürekli değerlendirmeler yaparak gerekli önlemleri alıyor.