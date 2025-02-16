Bakan Aşkın Bak'tan Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş Fibabanka’yı mağlup ederek ING Türkiye Kupası’nı kazanan Fenerbahçe Beko’yu tebrik etti. Bakan Bak, oyuncular, teknik heyet ve camiayı kutlarken, finalde mücadele eden iki takıma da başarılar diledi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek 39. ING Türkiye Kupası'nın sahibi olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Şanlıurfa'daki 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanan Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş Fibabanka'yı yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden iki değerli kulübümüze de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.