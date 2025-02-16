Fahrettin Altun'dan The Economist'e sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, The Economist'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan yayınını sert sözlerle eleştirdi. Altun, derginin Türkiye’nin bağımsız yargısını çarpıtarak siyasi operasyon zemini hazırladığını belirterek, "Bu, Türkiye’ye yönelik küresel kumpasların yeni bir versiyonudur" dedi. Ayrıca, bazı büyükşehir belediyelerinin kamu kaynaklarının bu tür PR operasyonlarına harcandığını vurguladı.

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İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren The Economist'e tepki gösterdi. Altun, "Bu girişim, Türkiye’ye yönelik küresel kumpasların yeni bir versiyonudur" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklaması şöyle:

Aylardır dünyanın gözü önünde en vahşi katliamlara imza atan, soykırımcı İsrail terörüne tek kelime edemeyen The Economist dergisi, bugün Türkiye’nin bağımsız yargısı tarafından sürdürülen bazı dava ve soruşturmaları çarpıtarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alma cüretinde bulunmuştur.

Evrensel hukuk ilkelerini hiçe sayarak İsrail’e koşulsuz destek veren, mazlum Filistin halkının meşru haklarını savunanları sindirmeye çalışan Batılı devletlere tek bir eleştiri getiremeyen bu yayın organından alacağımız bir ders yoktur ama ibret alacak çok şey vardır!

Özellikle Türkiye’nin dünya çapında başarı kazanan dizi sektörünü doğrudan hedef alan ve siyasi bir operasyonun zeminini hazırlamayı amaçlayan bu girişim, Türkiye’ye yönelik küresel kumpasların yeni bir versiyonudur. Ancak bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu kirli oyunlara aldırmaksızın büyük ve güçlü Türkiye hedefimize emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz!

Son olarak, ülkemizin bazı büyükşehir belediyelerine ait kamu kaynaklarının da böylesine ucuz PR operasyonlarına harcanmakta olduğunu müşahede ediyor, bu durumu da milletimizin takdirine bırakıyoruz.