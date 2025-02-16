BIST 9.878
DOLAR 36,22
EURO 38,00
ALTIN 3.360,84
HABER /  SPOR

Acun Ilıcalı'dan derbi için yabancı hakem açıklaması

Acun Ilıcalı'dan derbi için yabancı hakem açıklaması

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Kasımpaşa galibiyeti sonrası Kadıköy'deki atmosferin takıma büyük katkı sağladığını belirterek, taraftarlara övgüde bulundu. Ilıcalı, Galatasaray'ın da yabancı hakem fikrine sıcak baktığını hatırlatarak, kararın Türkiye Futbol Federasyonu’na ait olduğunu söyledi.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, 24. haftada Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı maçın ardından Ülker Stadyumu'nda açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı, "Bizim için güzel bir akşam. Son haftalarda takımımız güzel bir ivme yakaladı. Bugün de zorlu bir rakibi yenmeyi başardık. İlk olarak yine bu sezonun yıldızı olan taraftarımıza bir parantez açıp öyle devam etmek istiyorum. 6-7 haftadır taraftarımızın yükselen performansı, Kadıköy'ü gelinmesi gereken bir ortama çevirdi. Tüm Fenerbahçeliler'in gelmesini ve bu muhteşem ortamı yaşamasını istiyorum. Fenerbahçe taraftarının gücünü gördük, olağanüstü bir ses ve enerji. Taraftarımız tam anlamıyla bir resital sundu. Takımımızı başından sonuna destekledi. Gol yiyoruz, destek artıyor. Kadıköy'de güzel şeyler oluyor. Bu açıdan çok mutluyuz." dedi.

GALATASARAY SÖZLERİ

"Kasımpaşa maçında hakemlik bir şey yoktu. Derbi için zaten başkanımız gerekli açıklamayı yaptı. Rakip takımdan da yabancı hakem konusunda sıcak baktıklarını söylemişti. Okan Buruk da bir sakınca olmadığını söylemişti. Bundan sonra takdir federasyonumuzundur. Biz bu konuda fikrimizi söyledik. Galatasaray da hakemin iyisi olsun dedi. Dünyanın en iyi hakemleri de burada maç yönetebilir. Bu konuya bakış açımız belli."

ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan'da deprem nedeniyle okullar bir hafta daha kapalı
Yunanistan'da deprem nedeniyle okullar bir hafta daha kapalı
Fahrettin Altun'dan The Economist'e sert tepki
Fahrettin Altun'dan The Economist'e sert tepki
Kremlin sözcüsü Peskov: Artık savaşı değil, barışı konuşacağız
Kremlin sözcüsü Peskov: Artık savaşı değil, barışı konuşacağız
Balıkesir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
Eyüpspor ve Kayserispor yenişemedi
Eyüpspor ve Kayserispor yenişemedi
Bahçeli’den TÜSİAD’a sert eleştiri: Demokrasiyi zedeleyen bir savrulma
Bahçeli’den TÜSİAD’a sert eleştiri: Demokrasiyi zedeleyen bir savrulma
Samsunspor deplasmanda Konyaspor'u devirdi
Samsunspor deplasmanda Konyaspor'u devirdi
Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: Demokrasinin alfabesinden bile haberdar değil
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: Demokrasinin alfabesinden bile haberdar değil
Bakan Aşkın Bak'tan Fenerbahçe Beko'ya tebrik
Bakan Aşkın Bak'tan Fenerbahçe Beko'ya tebrik
Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko'nun!
Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko'nun!
Yunanistan'da "sismik" endişe: Eğitime dört hafta ara
Yunanistan'da "sismik" endişe: Eğitime dört hafta ara