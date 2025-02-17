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Milli futbolc Can Uzun attı Eintracht Frankfurt kazandı

Milli futbolc Can Uzun attı Eintracht Frankfurt kazandı

Almanya Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Eintracht Frankfurt, milli oyuncu Can Uzun'un gol attığı maçta Holstein Kiel'i 3-1 yendi.

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Eintracht Frankfurt, sezonun 22. haftasında Frankfurt Arena'da ağırladığı Holstein Kiel'i 18. dakikada Hugo Larsson, 37. dakikada Tuta ve 60. dakikada Can Uzun'un attığı gollerle 3-1 mağlup etti.

Konuk takımın golü, 73. dakikada Finn-Dominik Porath'tan geldi.

Milli futbolcu Can Uzun, Eintracht Frankfurt formasıyla ilk 11'de başladığı mücadelede 71 dakika görev yaptı.

Eintracht Frankfurt, ligde 42 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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