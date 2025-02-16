Mourinho'dan Galatasaray'a sarı kart göndermesi

Fenerbahçe’nin Kasımpaşa’yı 3-1 yendiği maç sonrası konuşan Jose Mourinho, Galatasaray derbisi öncesi Mert Hakan Yandaş’ın kart durumu hakkında sorulan soruya, "Biz kart temizleme uzmanı değiliz, sadece oyunumuzu oynuyoruz" diyerek ezeli rakiplerine göndermede bulundu. Öte yandan, takımının performansından memnun olduğunu belirten Mourinho, En Nesyri transferiyle ilgili eleştirilere de yanıt verdi.

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

Sarı lacivertlilerde Jose Mourinho galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLER

Jose Mourinho: "Çok mutluyum. Maçın zor olacağını biliyordum. Geçen perşembe günü yoğunluğu yüksek bir maç oynadık, bu yüzden 11'de değişiklik yapmak zorundaydık. Bugün rakibimiz iyiydi, hocaları iyiydi. Zor olacağını biliyordum. İlk golü attığımız periyotta daha iyi olan Kasımpaşa'ydı. Burak Yılmaz bizi şaşırttı. Beklemediğimiz bir sistemle oynadılar. İlk golden sonra oyunu domine ettiler. 2-1 olduktan sonra bir bölüm vardı, panik yapmadık, oyunu hükmetmeye devam ettik. 3'ü attık, atınca 4'ü aradık. Oynayan bütün oyuncular pozitif cevap veriyor. Dolayısıyla çok çok mutluyum."

"KULÜBEDE OTURMALARI BENİ ÜZÜYOR"

"Bazı oyuncuları kulübede oturtmak beni üzüyor. Ön bölgede çok opsiyonumuz var. Böyle bir takımla çalışmak benim için büyük zevk. İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Edin Dzeko ve Maximin kulübedeydi. Amrabat stoper olduğu için Mert'i değiştiremedim. Bazı oyuncular üst üste oynamak zorunda kalıyor."

GALATASARAY'A SARI KART GÖNDERMESİ

Öte yandan, Jose Mourinho kendisine yöneltilen "Mert Hakan Yandaş kart sınırındaydı. Galatasaray derbilerinde takıma pozitif etkisini düşünecek olursak bu konuda önlem aldınız mı?" sorusuna yanıt verirken ezeli rakipleri Galatasaray'a gönderme yapmayı ihmal etmedi.

Mourino, "Bizler sarı kartları kontrol etme veya kart sınırında olan oyuncuları temizlemek için kasıtlı olarak sarı kart görme uzmanı değiliz. Biz sadece oyunumuzu oynuyoruz" sözleriyle derbide karşı karşıya gelecekleri sarı kırmızılı ekibe gönderme yaptı.

"EN NESYRI KONUSUNDA ELEŞTİRİLMİŞTİM AMA..."

"En Nesyri transferinde çok eleştirildim. Kulüp çok fazla para verdiği için eleştirildi. Hatta zarar etmemek için Ocak'ta Suudi Arabistan'a satılması konuşuldu. Şu anda En Nesyri'nin nasıl oyuncu olduğunu görüyoruz. Ancak bu süreçte ben hiç panik yapmadım. Çünkü En Nesyri geldiğinde sezon başı kampı geçirmemişti. Fiziksel gücü yeterli değildi. Ayrıca Dzeko ile birlikte fazla süre alamamışlardı. Şu anda En Nesyri'yi görüyoruz. Ligde penaltısız 15 golü var."