ABD'de uçak düştü: 2 ölü

ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde, tek motorlu bir uçak kalkıştan kısa süre sonra düştü. Covington Municipal Havaalanı yakınlarında meydana gelen kazada uçaktaki 2 kişi hayatını kaybederken, yetkililer kimlik tespiti ve kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.Abone ol
ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Atlanta'nın doğusundaki küçük bir havaalanından havalanan tek motorlu uçak, kalkıştan kısa süre sonra Covington Municipal Havaalanı yakınlarına düştü.
UÇAKTA BULUNAN 2 KİŞİ ÖLDÜ
Tek motorlu küçük uçağın düşmesi sonucunda, uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Kazada ölenlerin kimliğini teyit etmeye çalışan yetkililer, uçağın havalanmasından sonra hiç iletişim kurmadığını da belirtti.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) kazanın nedenini soruşturuyor.