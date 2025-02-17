BIST 9.878
DOLAR 36,20
EURO 38,00
ALTIN 3.360,84
HABER /  DÜNYA

ABD'de uçak düştü: 2 ölü

ABD'de uçak düştü: 2 ölü

ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde, tek motorlu bir uçak kalkıştan kısa süre sonra düştü. Covington Municipal Havaalanı yakınlarında meydana gelen kazada uçaktaki 2 kişi hayatını kaybederken, yetkililer kimlik tespiti ve kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Abone ol

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Atlanta'nın doğusundaki küçük bir havaalanından havalanan tek motorlu uçak, kalkıştan kısa süre sonra Covington Municipal Havaalanı yakınlarına düştü.

UÇAKTA BULUNAN 2 KİŞİ ÖLDÜ

Tek motorlu küçük uçağın düşmesi sonucunda, uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kazada ölenlerin kimliğini teyit etmeye çalışan yetkililer, uçağın havalanmasından sonra hiç iletişim kurmadığını da belirtti.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) kazanın nedenini soruşturuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İran'da 'Türkçe' krizi! Pezeşkiyan'a uyarı...
İran'da 'Türkçe' krizi! Pezeşkiyan'a uyarı...
İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem
İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Mourinho'dan Galatasaray'a sarı kart göndermesi
Mourinho'dan Galatasaray'a sarı kart göndermesi
DMM'den 'THK kayyumları' ile ilgili iddialara yalanlama
DMM'den 'THK kayyumları' ile ilgili iddialara yalanlama
Acun Ilıcalı'dan derbi için yabancı hakem açıklaması
Acun Ilıcalı'dan derbi için yabancı hakem açıklaması
Yunanistan'da deprem nedeniyle okullar bir hafta daha kapalı
Yunanistan'da deprem nedeniyle okullar bir hafta daha kapalı
Fahrettin Altun'dan The Economist'e sert tepki
Fahrettin Altun'dan The Economist'e sert tepki
Kremlin sözcüsü Peskov: Artık savaşı değil, barışı konuşacağız
Kremlin sözcüsü Peskov: Artık savaşı değil, barışı konuşacağız
Balıkesir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
Eyüpspor ve Kayserispor yenişemedi
Eyüpspor ve Kayserispor yenişemedi
Bahçeli’den TÜSİAD’a sert eleştiri: Demokrasiyi zedeleyen bir savrulma
Bahçeli’den TÜSİAD’a sert eleştiri: Demokrasiyi zedeleyen bir savrulma
Samsunspor deplasmanda Konyaspor'u devirdi
Samsunspor deplasmanda Konyaspor'u devirdi