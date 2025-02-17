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"Kaplanlar" organize suç örgütüne operasyon! Bakan Yerlikaya detayları açıkladı

"Kaplanlar" organize suç örgütüne operasyon! Bakan Yerlikaya detayları açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de "Kaplanlar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Hücre-12" operasyonunda 22 şüphelinin yakalandığını, 15'inin tutuklandığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'de "Kaplanlar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik "Hücre-12" operasyonu hakkında bilgi verdi.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Mersin Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, 33 adrese düzenlenen operasyonda, 22 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 15'inin tutuklandığını, 7'si hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirten Yerlikaya, şüphelilerin, silahlı tehdit, silah zoruyla senet imzalatmak suretiyle yağma, birden fazla kişiyle nitelikli yağma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, şantaj, kumar oynatmak için yer temin etme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda kesici, delici alet ve dijital materyal ele geçirildiği bilgisini veren Bakan Yerlikaya, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

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