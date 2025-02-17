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Trump'tan, Putin görüşmesine yeşil ışık: Savaşı durdurmak istiyoruz

Trump'tan, Putin görüşmesine yeşil ışık: Savaşı durdurmak istiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin "çok yakında" olabileceğini kaydederek Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak istediklerini belirtti.

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ABD Başkanı Trump, Daytona 500 yarışını izlemek üzere uçağa binişinde basın mensuplarına kısa açıklamalar yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak üzere çaba gösterdiğini kaydeden Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le ne zaman görüşeceği sorusuna, "Çok yakında olabilir. Yakında olacak." diye cevap verdi.

"PUTİN SAVAŞI DURDURMAK İSTİYOR"

Putin'in ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin savaşı sona erdirmek istediğini söyleyen Trump, "Bence (Putin) savaşı durdurmak istiyor. Bunu görüyorum. Bunu uzun uzun konuştuk." ifadesini kullandı.

Trump, "Birlikte hareket ediyoruz. Rusya-Ukrayna arasında bir barış sağlamaya çalışıyoruz ve bunun için sıkı çalışıyoruz. Bu hiç başlamaması gereken bir savaştı." dedi.

RUSYA'DAN TRUMP'A DAVET

Öte yandan Rusya'dan ABD Başkanı Donald Trump'a davet geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump'ın istediği zaman Rusya'yı ziyaret edebileceğini, 9 Mayıs Zafer Günü'nde düzenlenecek etkinliklere katılmasından ise memnuniyet duyacaklarını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, 12 Şubat'ta hem Putin hem de Zelenskiy ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirmiş ve ABD'li ve Rus heyetlerin Suudi Arabistan'da bir görüşme gerçekleştireceklerini söylemişti.

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