BIST 9.878
DOLAR 36,22
EURO 38,02
ALTIN 3.372,91
HABER /  EKONOMİ

Şubat ayına ait SED ödemeleri hesaplara yatırıldı

Şubat ayına ait SED ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için şubat ayına yönelik toplam 1 milyar 208 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Abone ol

Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini aktaran Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 7 bin 94 liraya yükseldi. Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için şubat ayına yönelik toplam 1 milyar 208 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık."

SED ile ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmeti ile güçlenmesi sağlanarak çocuklara yönelik sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinlikler hayata geçiriliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Fidan: Bu virüsten hep birlikte kurtulmanın zamanının geldiğini düşünüyorum
Hakan Fidan: Bu virüsten hep birlikte kurtulmanın zamanının geldiğini düşünüyorum
Yaşam tarzı değişikliğiyle kalbinizi korumak mümkün
Yaşam tarzı değişikliğiyle kalbinizi korumak mümkün
İddianame tamamlandı! Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıla kadar hapis istemi
İddianame tamamlandı! Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıla kadar hapis istemi
İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 76’ya çıktı
İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 76’ya çıktı
Marketlerin ardından bakanlık harekete geçti: Restoran fiyatları da tek bir sitede
Marketlerin ardından bakanlık harekete geçti: Restoran fiyatları da tek bir sitede
Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları
Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları
CHP'de kritik süreç başlıyor! 20 milletvekilinin imzası yetiyor
CHP'de kritik süreç başlıyor! 20 milletvekilinin imzası yetiyor
Trump'tan, Putin görüşmesine yeşil ışık: Savaşı durdurmak istiyoruz
Trump'tan, Putin görüşmesine yeşil ışık: Savaşı durdurmak istiyoruz
"Kaplanlar" organize suç örgütüne operasyon! Bakan Yerlikaya detayları açıkladı
"Kaplanlar" organize suç örgütüne operasyon! Bakan Yerlikaya detayları açıkladı
Üskadar'da personele silah gösterip hastalara biber gazı sıkan doktor tutuklandı
Üskadar'da personele silah gösterip hastalara biber gazı sıkan doktor tutuklandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan o çalıştaya tepki: İhanetler arsızca artıyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan o çalıştaya tepki: İhanetler arsızca artıyor
NBA All Star'da Alperen Şengün'ün takımı finale yükseldi
NBA All Star'da Alperen Şengün'ün takımı finale yükseldi