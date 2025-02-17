İddianame tamamlandı! Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bilirkişi soruşturmasında istenen ceza belli oldu. Bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle İmamoğlu hakkında "Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs” suçundan hazırlanan iddianamede 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişiyi hedef gösterdiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı ve istenen ceza belli oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun "Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi.

İddianame mahkemeye sunulacak ve kabul edilmesi halinde dava süreci başlayacak.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında bilirkişiyi yanlı rapor düzenlemekte suçlamış, "Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Biz de Cumhurbaşkanı'ndan etkilenerek basın toplantımıza bu ismi koyduk. Basın toplantımızın adı turpun büyüğü. Olmayan raporların nasıl iddianameye girdiğini, imzasız raporlar insanların nasıl suçlandığını sizlerle paylaşacağım, lafla da değil, belgeleriyle açıklayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu, hakında açılan davalarda lehine olan bilirkişi raporlarının bir bilirkişinin sürece dahil olmasıyla tersine döndüğünü ileri sürüp olmayan raporlar esas alınarak hakkında suçlamalar yapıldığını, belirli bilirkişilerin, hakkında açılan her davaya atandığını ileri sürerek, kendisine karşı açık bir art niyet olduğunu savunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuşmanın hemen ardından, bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği gerekçesiyle İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı.

"BENİ BAĞLAMAZ"

Bilirkişi ise hakkındaki iddialara ilişkin "Beni kimse bağlamaz, asla seçilmiş bir kimse değilim." ifadeleriyle yanıt vermişti.