Galatasaray- Fenerbahçe derbisini Türk mü, yabancı hakem mi yönetecek?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig’in 25.haftasında oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisini yabancı bir hakemin yönetip yönetmeyeceğine ilişkin soruya yanıt verdi. Hacıosmanoğlu, “Bize iki kulüpten gelen böyle bir talep yok. Bir talep gelirse; Türkiye Futbol Federasyonu olarak, oturup, talebi enine boyuna değerlendiririz” dedi.

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Trendyol Süper Lig’in 25.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 24 Şubat Pazartesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. Derbiyi Türk mü, yabancı bir hakemin bir yöneteceği tartışma konusu olurken bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklama yaptı.

Fotomaç’tan Zeki Uzundurukan’a konuşan Hacıosmanoğlu, kulüplerden derbiyi yabancı bir hakemin yönetmesi konusunda talep gelmediğini belirtti. Hacıosmanoğu talep olursa bu konuyu değerlendireceklerini ifade etti.

HACIOSMANOĞLU: "KULÜPLERDEN TALEP GELİRSE DEĞERLENDİRİRİZ"

Hacıosmanoğu şöyle konuştu:

"Bize iki kulüpten gelen böyle bir talep yok. İki kulüpten de yani hem Fenerbahçe'den, hem de Galatasaray'dan 'Derbiyi yabancı hakemin yönetmesini talep ediyoruz. Bu konuda gereğinin yapılmasını istiyoruz ' diye bir talep gelirse; Türkiye Futbol Federasyonu olarak, oturup, talebi enine boyuna değerlendiririz. Bize şu ana kadar Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yazılı bir talep gelmedi."

FENERBAHÇE'DEN YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

Bu konuda Kasımpaşa maçının ardından açıklama yapan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "Derbi için Başkanımız bu konuda gerekli açıklamaları yaptı biliyorsunuz ama onun üzerine benim söyleyeceğim, rakip takımdan Sayın İbrahim Hatipoğlu yabancı hakem konusunda sıcak baktıklarını söylemişti. Okan Buruk da yabancı hakem konusunda sorun olmadığını söylemişti. Rakip takım ‘sıcak bakıyoruz’ diyor, biz de sıcak bakıyoruz. Bundan sonra takdir federasyonumuzundur. Türkiye Futbol Federasyonu bu konuyu değerlendirecek ve doğru kararı vereceklerini düşünüyorum. Biz bu konuda fikrimizi söyledik, Galatasaray cephesi de ‘Evet, sıcak bakıyoruz, yabancı hakem fark etmez, hakemin iyisi olsun.’ dedi. Federasyonumuzun en iyi hakemleri getirecek gücü zaten var. Dünyanın en önemli hakemlerinden bir grup gelip burada maçı yönetebilir. Her zaman söylediğimiz gibi adalet istiyoruz. Adaleti de şu an dünyanın en iyi hakemlerinin daha iyi sağlayacağını düşündüğümüz için –Başkanımızın demeçlerini zaten biliyorsunuz- bu konuya bakış açımız belli" dedi.

DURSUN ÖZBEK: "YABANCI HAKEMİN FUTBOLA KATKI VERECEK SEVİYEDE OLMASI LAZIM"

Geçtiğimiz günlerde bu konuda açıklama yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Yabancı VAR hakemi geldi ama bu planlı bir şekilde yapılırsa sonuç veriyor. Geçen sene başarılı oldu ama bu sene... En son pazar günkü maçta yaşandı. Sadece yabancı hakem veya VAR getirmek… İhtiyacı bu şekilde değerlendirmemek lazım. Bu işe eğil kişiler gelmeli. Bugün, bu konuda hazırlıklı olunmadığını gördük. Yabancı hakemin futbola katkı verecek seviyede olması lazım. Yoksa yabancıya oradan al, buraya getir yaptığımız zaman sonuçların parlak olacağının düşünmüyorum. Liyakatli ve başarılı yabancıları getirip, burada maç yönettirmek önemli. TFF'nin bu konuda çalışmalarını kuvvetlendirmesi gerekli” ifadelerini kullandı.