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Ünlü peynir firmasına rekor ceza! İçinden bakın ne çıktı

Ünlü peynir firmasına rekor ceza! İçinden bakın ne çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimlerde, ünlü süt ürünleri markası Yöre Süt'ün internet sitesinde "tulum peyniri" diye sattığı ürünün "eritme peyniri" olduğunu belirledi. Firmaya yanıltıcı reklam yaptığı gerekçesiyle yarım milyon lira ceza kesildi.

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Bakanlıklar yaptıkları denetimlerle vatandaşı yanıltan ürünleri, hileli ürünleri ve riskli ürünleri duyurmaya devam ediyor. Son olarak ünlü bir süt ürünleri markasına da ceza geldi.

Yapılan incelemeler sonucunda; Yöre Süt Ürünleri firmasına ait 'Peynirci Baba' adlı internet sitesinde satışı gerçekleştirilen “Yöre Sürmene Tulum Peyniri” isimli ürüne dair “Tulum Peyniri” ibaresi kullanılarak reklamlar gerçekleştirildiği, Maltepe Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince 10.07.2024 tarihinde gerçekleştirilen denetim sonucunda söz konusu ürünün “Tulum Peyniri” şeklinde tanıtılmasına karşın satışı gerçekleştirilen ürünün “Sürmene Tipi Eritme Peyniri” isimli ürün olduğu tespit edildi.

TANITIM YANILTICI VE ALDATICI BULUNDU

Bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda anılan ürünün eritme peyniri olmasına karşın tulum peyniri olarak tanıtılmasının tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelik teşkil ettiği değerlendirildi.

Dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların; Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-a, 9/1, 9/5 ve 32/1 inci maddeleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 inci maddesi, hükümlerine aykırı olduğuna karar verildi.

İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Buna göre, reklam veren firma hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca 550 bin 059 TL idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verildi.

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