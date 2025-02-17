BIST 9.885
DOLAR 36,23
EURO 37,98
ALTIN 3.379,87
HABER /  EKONOMİ

Yapı Kredi para transferinde sunduğu 'Ödeme İste' hizmetini geliştiriyor

Yapı Kredi para transferinde sunduğu 'Ödeme İste' hizmetini geliştiriyor

Yapı Kredi, kullanıcılarının para transferlerini daha hızlı, kolay ve esnek hale getirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Ödeme İste' hizmetini geliştirmeye devam ediyor.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, geliştirilen yeni özelliklerle, gönderen taraf ödemesini, alıcı tarafın belirlediği zaman dilimlerinde yapabiliyor ve ileri tarihli ödeme talimatı verebiliyor.

Ayrıca alıcı, ödeme isteği gönderdikten sonra, gönderici taraf 90 gün içerisinde isteği onaylayabiliyor ve ödemeyi gerçekleştirebiliyor.

Ödeme isteği yapan kullanıcılar, talebi onaylandığı sırada ödeme aldığında 'Sonra Kabul Hemen Öde' yöntemini kullanabiliyor.

'Kısmi Ödeme Yapılabilsin' seçeneği sayesinde ise ödeme yapacak kişiye, tutarın belli bir kısmını ödeme imkanı sunulabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, müşterilerin finansal işlemlerini daha kolay, hızlı ve güvenli hale getirmek için sürekli yenilikler sunduklarını belirterek, dijitaldeki konumlarını uzun yıllardır sürdürdüklerini ve teknoloji yatırımlarına devam ettiklerini aktardı.

'Ödeme İste' hizmetiyle yalnızca para transferlerini değil, aynı zamanda kullanıcıların ödeme alışkanlıklarını da daha esnek ve yönetilebilir bir yapıya dönüştürdüklerini anlatan Doğan, şu değerlendirmede bulundu:

'Yapı Kredi Mobil ile müşterilerimize her an her yerden işlem yapma özgürlüğü sunarken, ödeme talep etme ve onaylama süreçlerini basit bir dokunuşla gerçekleştirme olanağı da sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz 'Ödeme İste' fonksiyonunun ilk aşamasında alıcı taraf, göndericiden para transferi talebinde bulunabiliyordu. Şimdi ise hayata geçirdiğimiz son yenilikler ile gönderici taraf ödemesini alacaklı tarafın belirlediği zaman dilimlerinde yapabilecek ve ileri tarihli ödeme talimatı verebilecek.'

Doğan, sundukları yenilikçi hizmetler sayesinde, para transferinde yeni bir dönemin ve teknolojilerin öncüsü olduklarına işaret ederek, 'Yapı Kredi olarak, teknolojiyi hizmetlerimize entegre ederek müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya ve her zaman bir adım önde olmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tokat’ta kesinleşmiş hapis cezası olan firari 2 hükümlü yakalandı!
Tokat’ta kesinleşmiş hapis cezası olan firari 2 hükümlü yakalandı!
Morgan Stanley'den 2025 sonu dolar/TL tahmini
Morgan Stanley'den 2025 sonu dolar/TL tahmini
Bütçe ocak ayında 139 milyar 259 milyon lira açık verdi
Bütçe ocak ayında 139 milyar 259 milyon lira açık verdi
Tüketici derneklerinden ramazan alışverişi uyarısı
Tüketici derneklerinden ramazan alışverişi uyarısı
Çinli DeepSeek, bir ülkede daha yasaklandı
Çinli DeepSeek, bir ülkede daha yasaklandı
AK Parti'de 8. Olağan Büyük Kongre için geri sayım başladı
AK Parti'de 8. Olağan Büyük Kongre için geri sayım başladı
Bakan Işıkhan'dan meslek lisesi mezunlarına destek açıklaması
Bakan Işıkhan'dan meslek lisesi mezunlarına destek açıklaması
Ünlü peynir firmasına rekor ceza! İçinden bakın ne çıktı
Ünlü peynir firmasına rekor ceza! İçinden bakın ne çıktı
TOKİ 48 ilde 558 arsayı satış listesine koydu
TOKİ 48 ilde 558 arsayı satış listesine koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik
İstanbul merkezli 10 ilde şok operasyon! 17 doktor FETÖ'den gözaltına alındı
İstanbul merkezli 10 ilde şok operasyon! 17 doktor FETÖ'den gözaltına alındı
ABD ve Rusya, Suudi Arabistan'da görüşecek iddiası! Konu savaş...
ABD ve Rusya, Suudi Arabistan'da görüşecek iddiası! Konu savaş...