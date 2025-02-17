Deprem uzmanlarından Bingöl için kritik uyarı! 'Büyük bir deprem bekleniyor'

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korkutan depremin ardından uzmanlardan da peş peşe uyarılar geldi. Deprem uzmanları Naci Görür ve Okan Tüysüz bölgede beklenen büyük depreme dikkat çekti. Tüysüz, bölgede 7.2 büyüklüğünde bir deprem beklendiğini ifade etti.

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AFAD, önceki gece saat 02.24’te Bingöl’ün Yedisu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını duyurdu. Depremin derinliği 12,79 kilometre olarak açıklandı. Bölgede yaşanan büyük deprem vatandaşları tedirgin ederken deprem uzmanlarından da uyarılar peş peşe geldi. Uzmanlar bölgede beklenen büyük depreme dikkat çekti.

7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM BEKLENİYOR

NTV canlı yayınında konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Yedisu Fayı’nın yaklaşık 232 yıldır büyük bir deprem üretmediğini ve bu fayın kırılması durumunda 7.2 büyüklüğünde bir deprem beklendiğini ifade etti.

Bingöl'de meydana gelen depremin Yedisu Fayı'ndan kaynaklanmadığını kaydeden Prof. Dr. Tüysüz, depremin riskli fayı tetiklemeyeceğini söyledi. "Bu deprem bize bu bölgenin sıkışmakta olduğunu gösteriyor." diyen ünlü profesör, "O anlamda uyarıcı bir deprem olarak değerlendirilebilir." diye konuştu.

"BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEDİĞİMİZ YER"

Bölgede büyük bir deprem beklediklerini söyleyen Naci Görür, "Dinarbey-Yedisu/Bingöl’de 4,9 deprem oldu. Büyük deprem beklediğimiz yer. Deprem KAF üzerinde. Hem KAF hem de NAF tarafında yüklenen bir bölge. Deprem dirençli kentler çalışmaları hızlanmalıdır." ifadelerini kullandı.