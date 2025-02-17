MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmekte azimliyiz, kararlıyız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 1 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB)' nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmekte azimliyiz, kararlıyız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 1 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor." denildi.