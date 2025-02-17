Şimşek: Enflasyon beklentileri yavaş şekilde iyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Suudi Arabistan’da katıldığı konferansta Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu belirten Şimşek, sıkı para ve maliye politikalarıyla dezenflasyon sürecinin sürdürüleceğini vurguladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan’ın Al Ula kentinde düzenlenen IMF ve Suudi hükümeti ortak konferansında Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bloomberght'inhaberine göre, enflasyonun hala yüksek seviyelerde seyrettiğini ancak düşüş eğiliminde olduğunu belirten Şimşek, beklentilerin yavaş yavaş iyileşmeye başladığını ancak bu sürecin kademeli olarak gerçekleştiğini ifade etti.

“SIKI PARA VE MALİYE POLİTİKASI SÜRECEK”

Ekonomik istikrar için sağlam politikaların önemine vurgu yapan Şimşek, "İyi politikaların yerini hiçbir şey tutamaz. Önemli olan doğru politikaların belirlenmesi ve kararlılıkla uygulanmasıdır" dedi. 2024 yılı boyunca sıkı para ve maliye politikalarının devam edeceğini belirten Bakan Şimşek, daha destekleyici gelirler politikasıyla birlikte dezenflasyon sürecinin sürdürüleceğini vurguladı.