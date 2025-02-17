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İsrail güçleri Batı Şeria'da 25 kişiyi gözaltına aldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail güçleri Batı Şeria'da 25 kişiyi gözaltına aldı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda aralarında çocukların da olduğu en az 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

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Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Batı Şeria'nın El Halil ve Ramallah kentleri başta olmak üzere farklı kentlere baskınlar düzenleyen İsrail eskerlerinin aralarında çocuklar ve eski tutukluların da bulunduğu en az 25 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 916 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

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