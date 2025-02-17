Tek akşam için 400 bin TL istemişti! OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, gözaltı sürecini ilk kez anlattı
|
14 Şubat'ta yalnız olanlarla 400 bin TL karşılığında akşam yemeğine çıkacağını duyuran OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, müstehcenlik suçundan gözaltına alınmıştı. Taşkın, serbest bırakıldıktan sonra yaşadıklarını sosyal medya üzerinden anlattı.
OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, sosyal medya hesabından herkesi şaşkına çeviren bir ilan vermişti.
112
14 Şubat'ta yalnız olanlar için 400 bin TL karşılığında akşam yemeğine çıkacağını söyleyen ünlü ismin teklifi şoke etmişti.
212
Skandal nitelikteki paylaşımında 400 bin TL karşılığında kız arkadaşlık hizmeti vereceğini belirten Taşkın, müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
312
Merve Taşkın, ev hapsi adli kontrol tedbiriyle bırakıldıktan sonra sosyal medya hesabından süreci anlattı.
412