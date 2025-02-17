BIST 9.882
DOLAR 36,23
EURO 38,02
ALTIN 3.381,25
HABER /  POLİTİKA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için istenen ceza belli oldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için istenen ceza belli oldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki", Ümit Özdağ ise "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, Özdağ'ın 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı sözlerden dolayı resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Özdağ'ın kullandığı ifadelerle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediğinin değerlendirildiği ifade edilen iddianamede, söz konusu suçla ilgili Adalet Bakanlığından kovuşturma izni alındığı kaydedildi.

İddianamede, Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklama kararı verildiği, bu suç yönünden ayrılan soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Şüpheli Özdağ'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik toplantıda kullandığı ifadelerin Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlar olduğu, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılması için gereken yeterli şüphenin bulunduğu vurgulandı.

Bu iddianame kapsamında tutuksuz şüpheli olan Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

Özdağ hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin uygulanması da talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Tek akşam için 400 bin TL istemişti! OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, gözaltı sürecini ilk kez anlattı
Foto Galeri Tek akşam için 400 bin TL istemişti! OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, gözaltı sürecini ilk kez anlattı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Tunç'tan The Economist'e tepki: Küresel kumpasların yeni versiyonu
Bakan Tunç'tan The Economist'e tepki: Küresel kumpasların yeni versiyonu
Kültür ve Turizm Bakanlığından İstanbul'daki 1500 yıllık sarnıçla ilgili açıklama
Kültür ve Turizm Bakanlığından İstanbul'daki 1500 yıllık sarnıçla ilgili açıklama
Morgan Stanley: Türk lirası, en iyi performans gösteren para birimlerinden olacak
Morgan Stanley: Türk lirası, en iyi performans gösteren para birimlerinden olacak
Ankara'da deprem oldu! AFAD duyurdu
Ankara'da deprem oldu! AFAD duyurdu
Cumhurbaşkanlığı'ndan İmamoğlu'na jet yanıt: 'Tayyip Erdoğan keşke beni muhatap alsa' diye debelenip duran tip!
Cumhurbaşkanlığı'ndan İmamoğlu'na jet yanıt: 'Tayyip Erdoğan keşke beni muhatap alsa' diye debelenip duran tip!
Dervişoğlu'ndan erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklama
Dervişoğlu'ndan erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklama
Esir takasında serbest kalan Filistinli: Artık öleceğimi düşünüp...
Esir takasında serbest kalan Filistinli: Artık öleceğimi düşünüp...
Şimşek: Enflasyon beklentileri yavaş şekilde iyileşiyor
Şimşek: Enflasyon beklentileri yavaş şekilde iyileşiyor
İsrail güçleri Batı Şeria'da 25 kişiyi gözaltına aldı
İsrail güçleri Batı Şeria'da 25 kişiyi gözaltına aldı
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!
Deprem uzmanlarından Bingöl için kritik uyarı! 'Büyük bir deprem bekleniyor'
Deprem uzmanlarından Bingöl için kritik uyarı! 'Büyük bir deprem bekleniyor'
Netanyahu, Smotrich’e ateşkesin ikinci aşaması için kabine onayı sözü verdi
Netanyahu, Smotrich’e ateşkesin ikinci aşaması için kabine onayı sözü verdi