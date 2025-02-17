Dervişoğlu'ndan erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Türkiye başka şeyler konuşuyor. Muhalefet başka şeyler konuşuyor, siyaset kişiselleşiyor. Siyasi partilerin özgün kimlikleri zarar görüyor. Herkes kim ne olacak tartışmasına düşerken vatandaşın hali ne olacak sorusu cevapsız kalıyor." dedi.

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Now TV'deki Çalar Saat programında soruları yanıtlayan Dervişoğlu, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın açıklamaları ve sonrasında başlatılan soruşturmaya değindi.

Dervişoğlu, TÜSİAD'ın açıklamasında söylenenlerin yanlış olmadığını savunarak, bir niyet okuması yapıldığını ileri sürdü.

Türkiye'de herkesin konuşması gerektiğini kaydeden Dervişoğlu, "Türkiye konuşmalı ve sorunlarını tartışmalı ki karşı karşıya bulunduğu problemlerin çözümü noktasında da doğru adımlar atmayı becerebilsin. Susturuldu Türkiye. Susanlar olabilir, buna uyanlar olabilir ama Türkiye'de konuşmakla sorumlu olan kurumlar da var. Siyaset müessesi konuşmalıdır, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, aydınlar, yazarlar ve sanatçılar konuşmalıdır." ifadelerini kullandı.

DEM Parti heyetinin İmralı'daki görüşmeleri ve yeni bir çözüm süreci hakkındaki değerlendirmesi sorulan Dervişoğlu, Türkiye'nin bütün sorunlarının çözümsüz bırakılmaması gerektiğini, doğru bir yol haritasıyla sorunların çözümüne katkı sağlamanın bütün müesseselerin görevi olduğunu söyledi.

Muhalefetin erken seçim tartışmaları

Dervişoğlu, muhalefet partilerinin gündemindeki erken seçim tartışmasına ilişkin soru üzerine, muhalefetin "Kim aday olacak?" diye konuştuğunu ancak kimin aday olacağı konusunun son aşamada ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Erken seçim tartışmaları gündeme geldiğinde muhalefetin hangi tavrı sergileyeceğine dikkati çeken Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı adayı yapabilmek için bir anayasa değişikliği zaruridir, eğer erken seçim yapılamazsa. Muhalefet bu anayasa değişikliği konusunda hangi tavrı sergileyecektir? Bugünden onu belirlemelidir. Birinci ve ikinci adımlar atlanarak üçüncü ve dördüncü adımlar üzerinden kamuoyunu meşgul etmeye kalkışmak doğru bir siyasi yol haritası olarak belirlenemez ve benimsenemez. Türkiye'de parlamenter demokratik sisteme dönüşü telaffuz eden neredeyse bizden başka parti kalmamıştır. Oysa bütün muhalefet partilerinin üzerinde müştereken karar verdiği bir durumdu parlamenter demokratik sisteme geçiş. Unutturulmuştur, unutulmuştur. Herkes siyasi hırslarının peşine takılır hale getirilmiştir. Ne yapmak lazım sorusunun cevabını 6 ay önce verdim. O zaman bu yolda atılmış doğru bir adıma şahit olmadık. Çünkü Tayyip Erdoğan'da söz konusu olan iştah başkalarında da kendisini göstermeye başladı. Adaylığı konuşuyoruz. Erken seçimin takvimi, nasıl alınacağı, nasıl karara bağlanacağı, yeniden aday olmasını temin edecek anayasa değişikliğiyle ilgili takınılması gereken tavır, buralarda sergileyeceğimiz duruşun konuşulması gerekirken Türkiye başka şeyler konuşuyor. Muhalefet başka şeyler konuşuyor, siyaset kişiselleşiyor. Siyasi partilerin özgün kimlikleri zarar görüyor. Herkes kim ne olacak tartışmasına düşerken vatandaşın hali ne olacak sorusu cevapsız kalıyor."

Dervişoğlu, olası bir erken seçimde kendisinin aday olup olmayacağına yönelik soruya, "Ben Türkiye'nin konuşması gereken meseleleri adım adım konuşmasından yanayım. Müsavat Dervişoğlu'nun, yakın takvimde Cumhurbaşkanlığı seçimi olmadığına göre aday mıdır, değil midir yönünde bir tartışmanın tarafı olması doğru olmaz." cevabını verdi.

Yaşanılan coğrafyanın imkan ve potansiyelinin son derece yüksek olduğunu dile getiren Dervişoğlu, "Türkiye'yi kalkınmış, aydın, müreffeh bir ülke haline getirebilmek hepimizin elinde mevcut olan bir imkandır. Yeter ki iradeyi birleştirelim, milletin iradesini birleştirelim. Dar alanlarda paslaşmaları bırakalım. Millet nasıl birleşecekse, onun yolunu arayalım." diye konuştu.