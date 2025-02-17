Cumhurbaşkanlığı'ndan İmamoğlu'na jet yanıt: 'Tayyip Erdoğan keşke beni muhatap alsa' diye debelenip duran tip!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hakkında açılan davalarla ilgili "Bütün bunların arkasında Erdoğan var" açıklamasında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek, "işini yapmak, şehrine hizmet etmek yerine her gün “Tayyip Erdoğan keşke beni muhatap alsa” diye debelenip duran tipler bilmelidir ki… Siyasi hayatı ve mücadelesi yarım asra yaklaşan Sayın Cumhurbaşkanımızı bu tip iftiralarla yıpratmaya çalışmak ne size bir şey kazandırır ne de milletimize." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan davalara ilişkin olarak basına yaptığı açıklamada, "Bütün bunların arkasında Sayın Cumhurbaşkanı var" dedi.

Hakkında yaklaşık 25 yıl hapis cezası ve 5 kez siyasi yasak istendiğine dikkati çeken İmamoğlu, "Beni siyasette devre dışı bırakma çabasını gösteren kişinin adı belli" diyerek Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini verdi. İmamoğlu'na yanıt, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

"Yargı süreçlerini akamete uğratma çabalarıdır"

Altun, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Devletimizin bağımsız yargı organlarına intikal etmiş meselelerde yürüyen hukuki süreçlerin özellikle muhalefet siyasetçileri tarafından devamlı surette Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la bağdaştırılmaya çalışılması, hem Sayın Cumhurbaşkanımıza atılan büyük bir iftiradır hem de yargı süreçlerini akamete uğratma çabalarıdır. Millete hizmet anlamında heybesinde bir kırıntı dahi bulunamadığı için önüne gelene iftira atıp hakaret eden, kirli siyasi hesaplarını ve ilişkilerini gizlemek amacıyla türlü hezeyanlarla gündemi meşgul etme çabasını alışkanlık edinen, işini yapmak, şehrine hizmet etmek yerine her gün “Tayyip Erdoğan keşke beni muhatap alsa” diye debelenip duran tipler bilmelidir ki…

Siyasi hayatı ve mücadelesi yarım asra yaklaşan Sayın Cumhurbaşkanımızı bu tip iftiralarla yıpratmaya çalışmak ne size bir şey kazandırır ne de milletimize.

Unutamayacağınız bir ders olarak ayrıca hatırlatmak isteriz ki Milletimiz 2023 seçimlerinde tercihini yapmış, ip gibi dizilip karşısında konumlandığınız Recep Tayyip Erdoğan hepinizi birden sandıkta net bir şekilde mağlup etmiştir.



Kendini millete hizmete adamış ve gece gündüz bu uğurda çalışan bir siyasetçiye, bütün mücadelelerini milletiyle birlikte vermiş bir lidere, Sayın Cumhurbaşkanımıza saçma sapan ithamlar yöneltenlerin önce Recep Tayyip Erdoğan’ı iyice okumalarını, anlamalarını, nihayetinde gerçekleri görüp bu hatalarından dönmelerini tavsiye ediyoruz."