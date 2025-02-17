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Athletic Bilbao forveti Maroan Sannadi'ye Espanyol tribünlerinden ırkçı saldırı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Athletic Bilbao forveti Maroan Sannadi'ye Espanyol tribünlerinden ırkçı saldırı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 24. haftasında oynanan Espanyol-Athletic Bilbao maçında konuk ekibin forveti Maroan Sannadi, ev sahibi taraftarların ırkçı tezahüratlarına maruz kaldı.

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Karşılaşmanın 17. dakikasında Athletic Bilbao'nun yıldız oyuncusu Inaki Williams, maçın hakemi Guillermo Cuadra Fernandez'e takım arkadaşı Sannadi'nin ırkçı söylemlere maruz kaldığını söyledi.

LaLiga'da ırkçılığa karşı uygulanan protokolü devreye sokan hakem, oyunu durdurdu ve stattaki skorboardda ırkçılığı kınayan bir mesaj yayımlandı.

Maçın ardından Espanyol ve Athletic Bilbao kulüpleri, Fas asıllı İspanyol futbolcu Sannadi'ye yapılan ırkçı saldırıyı sosyal medya hesaplarından kınadı.

Yaşanan olayla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Inaki Williams, "Ne yazık ki birçok yerde meydana gelen bir durum, hiçbir statta olmasını istemeyiz. Bu sorunun üzerine hepimiz beraber gitmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde ise böyle bir hadisenin yaşanmasını kimsenin istemediğini ve ırkçılık sorununun çözümü için herkesin birlikte çalışması gerektiğini kaydetti.

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