Fred, Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Kasımpaşa maçında Fenerbahçelileri korkutmuştu
Fenerbahçe’nin Kasımpaşa’yı 3-1 yendiği maçın son anlarında sekerek oyundan çıkan Fred, taraftarları korkutmuştu. Brezilyalı futbolcu Galatasaray derbisinde forma giyip giymeyeceğini maçın ardından açıkladı.
Fenerbahçe’nin Süper Lig’in 24.haftasında sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli takım 3-1 kazandı.
Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 21 ve 71. dakikalarda Youssef En-Nesyri ile 53. dakikada Oğuz Aydın kaydetti. Sarı-lacivertli takım ligdeki puanını 57’ye çıkardı.
Sekerek oyundan çıkmıştı
Fenerbahçe’nin bu maçta performansıyla göz dolduran isimlerinden olan Fred, maçın son anlarında sekerek sahayı terk etti. Bu durum “Galatasaray derbisinde oynamayacak mı?” sorularını akıllara getirmişti.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Brezilyalı futbolcu, “İyiyim. Korkulacak bir şey yok. Orada bir darbe almıştım. Maç içerisinde bunlar normal. İyi bir şekilde dinleneceğim o maça kadar.