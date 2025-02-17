CHP'ye 'şaibeli kurultay' soruşturması! Tanık CHP delegesi Erkan Çakır ile İsmail Saymaz fena kapıştı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada kendisi ve 8 delege arkadaşına, oylarını Özgür Özel'e vermeleri karşılığında para teklif edildiğini ileri süren tanık delege Erkan Çakır ile yazar İsmail Saymaz karşı karşıya geldi. Bir kadına şantajdan ceza alan mahkeme kararını paylaşan Saymaz'a Çakır, sosyal medya hesabından çok sayıda paylaşımla yanıt verdi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.

Tanık delege Erkan Çakır, kendisi ve 8 delege arkadaşına, oylarını Özgür Özel'e vermeleri karşılığında para teklif edildiğini, iki CHP üyesinin de bu olaya şahit olduklarını öne sürdü.

İddialara ilişkin CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci İsmail Saymaz söz konusu Çakır'ın kadına şantajdan kesinleşmiş hapis cezası aldığını dair mahkeme kararını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kadına şantaj suçlamasından ceza

Saymaz, "CHP kurultay soruşturmasında 1 numaralı tanık yapılan Erkan Çakır’ın bir kadından şantajla 2.5 milyon aldığı için 20 ay hapis ve 25 bin TL para cezası aldığına dair karar 6 Ocak 2025’te kesinleşti. Bir başka kadına şantaj ve dolandırmaktan da İzmir 22. Ağır Ceza’da dava açıldı." ifadelerine yer verdi.

Şantaj suçlamasına yanıt

Ceza aldığı davayla ilgili eleştirilere yanıt veren tanık delege Çakır, "Bana borçlu olan biri gidip Erkan Çakır bana şantaj yapıyor dedi ve yargıya yapılan müdahale ile ceza aldım." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından videolu paylaşımında Saymaz'a seslenen Çakır, "Şaibeli kurultayla benim şu anda savunmamı yapmamı beklediğim mahkemeyle ne alakası var" dedi.

Alnının ak olduğunu savunan Çakır, sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.

Çakır, Saymaz'ı kendisini itibarsızlaştırmak istemekle ve kurulan kumpasa alet olmakla eleştirdi. Çakır, İsmail Saymaz ile ilgili çok sayıda merak uyandıran paylayım ve sorular yöneltti.