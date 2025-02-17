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Birce Akalay imaj değiştirdi, hayranları beğenmedi: "Eski halin iyiydi"

Birce Akalay imaj değiştirdi, hayranları beğenmedi: "Eski halin iyiydi"

Uzun zamandır meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık gündemde. Güzel isim şimdi de kısacık kestirdiği saçlarıyla adından söz ettirdi.

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Son yılların en dikkat çeken isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Birce Akalay, yalnızca başarılı oyunculuğuyla değil, aynı zamanda özel hayatıyla da sıkça gündeme gelmeye devam ediyor.

Başrolünde yer aldığı Mezarlık dizisinin ikinci sezonunun yayına girmesi için heyecanla bekleyen Akalay, imaj değişikliğine giderek dikkatleri üzerine çekti. Saçlarını kısacık kestiren oyuncu, yeni tarzıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Birce Akalay, yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

40 yaşındaki ünlü isim, kısa saçlarıyla hayranlarının beğenisini toplarken, bazı takipçileri eski halinin daha iyi olduğunu belirtti. Birce Akalay'a "Eski halin iyiydi" yorumları yağdı.

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