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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rus yetkililerle görüşmek üzere Suudi Arabistan’a geldi!

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rus yetkililerle görüşmek üzere Suudi Arabistan’a geldi!

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kudüs’te İsrailli yetkililer ile gerçekleştirdiği temasların ardından bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a geldi. Rubio, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için Rus yetkililerle görüşme gerçekleştirecek.

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rus yetkililerle görüşmek üzere Suudi Arabistan’a geldi. Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yarın bir araya gelmesinin beklendiği açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kudüs’te İsrailli yetkililer ile gerçekleştirdiği temasların ardından bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a geldi. Rubio, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için Rus yetkililerle görüşme gerçekleştirecek. Rubio'nun ziyareti çerçevesinde ayrıca Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov'un bugün Riyad’a gideceğini açıkladı. Peskov, Lavrov ve Uşakov’un yarın ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve ABD’nin Ukrayna ve Rusya özel temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya gelmesinin planlandığını söyledi.

Peskov, toplantıların öncelikli olarak ABD-Rusya ilişkilerinin yeniden kurulması, Ukrayna’daki krizin çözülmesine ilişkin muhtemel görüşmelerle ilgili hazırlık yapılması, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesine ilişkin hazırlıklara odaklanacağını söyledi.

TRUMP, GÖRÜŞME YAPILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklamasında, iki ülke heyetinin savaşı bitirmek üzere müzakerelere başlaması konusunda mutabık kaldıklarını ifade etmişti. Görüşme ile ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e bilgi vereceğini aktaran Trump, ABD Dışişleri Bakanı Rubio, CIA Başkanı John Ratcliffe, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz ve Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un liderliğindeki bir ekibin müzakereleri yöneteceğini belirtmişti.

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