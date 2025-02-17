BIST 9.862
DOLAR 36,23
EURO 37,98
ALTIN 3.377,98
HABER /  EKONOMİ

Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 40,4 milyar lira borçlandı

Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 40,4 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalesinde, 40 milyar 438,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Abone ol

İhalede, 4 yıl (1029 gün) vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 12,51 oldu.

Nominal teklifin 75 milyar 514,3 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 20 milyar 501,3 milyon lira, net satış 22 milyar 438,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 30 milyar 401 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 15 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece devlet ihalesiyle 40 milyar 438,3 milyon lira borçlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Birce Akalay imaj değiştirdi, hayranları beğenmedi: "Eski halin iyiydi"
Birce Akalay imaj değiştirdi, hayranları beğenmedi: "Eski halin iyiydi"
'Hüsnü Kuruntu' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu: Gazanfer Özcan
'Hüsnü Kuruntu' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu: Gazanfer Özcan
Sağanak nedeniyle köprü çöktü! Ekipler bölgede...
Sağanak nedeniyle köprü çöktü! Ekipler bölgede...
CHP'ye 'şaibeli kurultay' soruşturması! Tanık CHP delegesi Erkan Çakır ile İsmail Saymaz fena kapıştı
CHP'ye 'şaibeli kurultay' soruşturması! Tanık CHP delegesi Erkan Çakır ile İsmail Saymaz fena kapıştı
İstanbul barajlarının doluluk oranında 10 kat artış
İstanbul barajlarının doluluk oranında 10 kat artış
Athletic Bilbao forveti Maroan Sannadi'ye Espanyol tribünlerinden ırkçı saldırı
Athletic Bilbao forveti Maroan Sannadi'ye Espanyol tribünlerinden ırkçı saldırı
Ege'deki deprem fırtınası! Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama
Ege'deki deprem fırtınası! Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için istenen ceza belli oldu
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için istenen ceza belli oldu
Bakan Tunç'tan The Economist'e tepki: Küresel kumpasların yeni versiyonu
Bakan Tunç'tan The Economist'e tepki: Küresel kumpasların yeni versiyonu
Kültür ve Turizm Bakanlığından İstanbul'daki 1500 yıllık sarnıçla ilgili açıklama
Kültür ve Turizm Bakanlığından İstanbul'daki 1500 yıllık sarnıçla ilgili açıklama
Morgan Stanley: Türk lirası, en iyi performans gösteren para birimlerinden olacak
Morgan Stanley: Türk lirası, en iyi performans gösteren para birimlerinden olacak
Ankara'da deprem oldu! AFAD duyurdu
Ankara'da deprem oldu! AFAD duyurdu