Ankara ve İstanbul'da kar bekleniyor! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan uyarı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre yarından itibaren yurt genelinde yağışlı ve soğuk hava etkili olacak. Sıcaklığın 8 ila 12 derece düşmesi, Ankara ve İstanbul’da da kar yağışının görülmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’nin son verilerine göre 18 Şubat Salı (yarın) gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Kuzey yönlerden esecek rüzgarlarla birlikte, hava sıcaklıklarının salı günü kuzey kesimlerde, çarşamba günü ise ülke genelinde hissedilir derecede (8 ila 12 °C) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın 1 hafta boyunca etkili olması ön görülüyor.

İstanbul'da cumaya kadar kar etkili

Ankara’da 18 Şubat Salı günü karla karışık yağmurun, çarşamba günü ise kar yağışının görülmesi bekleniyor. İstanbul’da da salı günü karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışların çarşamba, perşembe ve cuma günü kar şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den uyarı

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün (17 Şubat) akşam saatlerinden itibaren kar yağışları, Bolu ve Karabük illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli (5-15 cm) etkili olacak. Gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren de Sinop, Kastamonu, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu ve Tokat’ın iç ve yüksek kesimlerde kar yağışının görülmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

1 haftalık tahmin

Çarşamba gününden itibaren bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara -8, İstanbul -1, İzmir 1, Konya -8, Antalya 3, Bolu -10, Samsun -3, Trabzon -2, Erzurum -20, Diyarbakır-5.

Bakanlıktan uyarı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal medyada, MGM'nin son hava tahmin raporunun yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı erken uyarıların takip edilmesi önem taşımaktadır" şeklinde vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Bakanlığın konuyla alakalı paylaşımı şu şekilde: