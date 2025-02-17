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Ayşe Barım önce tahliye edildi ardından yeniden tutuklandı

Ayşe Barım önce tahliye edildi ardından yeniden tutuklandı

Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerini yönlendirmesiyle tutuklandı. Tahliye kararı verildi ancak yeni tutuklama kararı çıktı.

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Birçok ünlü ismin menajerliğini yapan ID Danışmanlık adlı şirketin sahibi Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinin örgütleyicilerinden biri olmakla suçlanarak tutuklanmasıyla devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

ÖNCE TAHLİYE KARARI VERİLDİ SONRA YENİDEN TUTUKLANDI

Gezi eylemlerini yönlendirme suçlamasıyla tutuklanan Ayşe Barım hakkında bugün tahliye kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazının ardından Barım cezaevine çıkmadan yeniden tutuklama kararı çıktı.

TEKELLEŞME İDDİALARI İLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında ve haberlerde yer alan iddiaları ihbar kabul ederek re'sen soruşturma başlatmış, ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan ve birçok ünlü ismin menajerliğini üstlenen Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye yol açtığı ve kendisine karşı çıkan oyuncuları sektörden uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya 'tanık' sıfatıyla ifade vermiş, ardından Barım gözaltına alınmıştı.

GEZİ EYLEMLERİNDEN TUTUKLANDI

Barım gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ayşe Barım bir süre sonra Gezi Parkı olaylarında sanatçıları yönlendirdiği ve Osman Kavala gibi isimlerle iletişimde olduğu iddiasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı.

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