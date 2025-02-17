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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP içindeki hizip yarışları ise siyasetsizleşme tarihinin parçası olmaktan öteye gitmemektedir" sözleriyle CHP'ye tepki gösterdi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı X üzerinden CHP'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

Çelik, CHP'yi sert ifadelerle eleştirdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"CHP’deki farklı hiziplerin başındaki siyasetçiler arasında giderek sertleşen bir yarış olduğunu görüyoruz. Bu kendilerini ilgilendirir. Lakin bu yarışı Cumhurbaşkanımızı, Ak Parti’mizi ve Cumhur İttifakımızı hedef alarak sürdürme gayretleri beyhudedir.

Bu hizipçi siyasetin temsilcilerinin Cumhurbaşkanımız tarafından muhatap alınmak için siyasal manipülasyon ve yalan siyaseti diyebileceğimiz bir sürü gayrı meşru yönteme başvurduğunu görüyoruz.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN GÜNDEMİ İÇİNDE BİR SANİYELİK YERİ YOKTUR"

Bunlar siyaset üretme yöntemleri değil, siyasetsizlik biçimleridir ve bunların Cumhurbaşkanımızın gündemi içinde bir saniyelik bile yeri yoktur. Cumhurbaşkanımızın ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşırken imza attığı siyasetler, dünya siyaset sahnesindeki önemli liderler için bile ilham kaynağıdır.

CHP içindeki hizip yarışları ise siyasetsizleşme tarihinin parçası olmaktan öteye gitmemektedir."

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