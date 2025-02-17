BIST 9.858
DOLAR 36,23
EURO 38,00
ALTIN 3.377,65
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Palandöken'de çığ bölgesinde kayak yapan 14 kişiye ceza kesildi

Palandöken'de çığ bölgesinde kayak yapan 14 kişiye ceza kesildi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palandöken Kayak Merkezi'nde yasaklı çığ bölgesinde kayak yapan 14 kişiye para cezası uyguladı.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada Palandöken Kayak Merkezi'nde tedbirlere uymayanlar hakkında işlemler yapıldı.

Son bir haftada yapılan denetimlerde, yasaklı çığ bölgesinde kayak yaptıkları tespit edilen 14 kişiye 41 bin 342 lira ceza kesildi.

Tatil ve dinlenme amacıyla kayak merkezlerini ziyaret eden vatandaşların huzur ve güven içinde zamanlarını geçirmelerini sağlamak maksadıyla gereken tedbirlerin alınmasına devam edilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da bir sendikanın şube başkanı, tartıştığı şube sekreterini öldürdü
Ankara'da bir sendikanın şube başkanı, tartıştığı şube sekreterini öldürdü
Arda Turan: Beşiktaş'a karşı güzel bir oyunla iyi skor almak istiyoruz
Arda Turan: Beşiktaş'a karşı güzel bir oyunla iyi skor almak istiyoruz
Özel'den Davutoğlu'na ziyaret
Özel'den Davutoğlu'na ziyaret
Ankara ve İstanbul'da kar bekleniyor! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan uyarı
Ankara ve İstanbul'da kar bekleniyor! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan uyarı
Zelenskiy, Türkiye'yi ziyaret edecek! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama
Zelenskiy, Türkiye'yi ziyaret edecek! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'i uyarmıştı haklı çıktı! Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'i uyarmıştı haklı çıktı! Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki
Selçuk Üniversitesi'nde silah sesleri! Dekan yardımcısı vuruldu
Selçuk Üniversitesi'nde silah sesleri! Dekan yardımcısı vuruldu
Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı
Emine Erdoğan, "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni"nde konuştu
Emine Erdoğan, "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni"nde konuştu
Cevdet Yılmaz'dan, Ankara'daki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı
Cevdet Yılmaz'dan, Ankara'daki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı
DEM Parti İmralı heyetinden yeni açıklama
DEM Parti İmralı heyetinden yeni açıklama
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rus yetkililerle görüşmek üzere Suudi Arabistan’a geldi!
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rus yetkililerle görüşmek üzere Suudi Arabistan’a geldi!