Malatya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Malatya'nın Kale ilçesinde saat 18:41'de 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 18:41'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ÇOK SAYIDAKİ DEPREMLERDEN BİR TANESİ

Prof Dr. Şükrü Ersoy Malatya'daki 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası önemli bilgiler verdi. İşte Ersoy'un o açıklamaları; Hatırlarsanız bu bölgede çok sayıda deprem zaten oluyor, bu da onlardan bir tanesi. Ama daha büyük bir deprem beklenir mi? Eğer artçıysa beklenmez elbet. Malatya hem 2023 depremlerinden etkilendi hem de kendi fayları var. Onların da deprem üretmesi mümkün tabii. 4.4 aslında bizim normalimiz.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er "Çok şükür elimize gelen olumsuz bir durum yok. Araştırmalar da yapılıyor her hangi bir sıkıntı yok inşallah bundan sonra da olmaz." dedi.